Взяли другую ведущую за деньги: Тина Кароль раскрыла правду о своем уходе с "Танцев со звездами"

Решение об уходе с проекта певица приняла за неделю до старта нового сезона

Украинская певица Тина Кароль, которая несколько сезонов вела проект "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", впервые прокомментировала свой уход из этого телевизионного шоу. По ее словам, все дело в новой ведущей Иванне Онуфрийчук.

Об этом Кароль рассказала в интервью изданию "КП в Украине".

По словам певицы, решение об уходе с "Танцев со звездами" она приняла за неделю до старта проекта, хотя до этого договоренности с продюсерами шоу были совсем другими.

"За неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история. И я была права, не взлетел этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не взлетело", — говорит Тина Кароль.

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На слова новой ведущей шоу Иванны Онуфрийчук о якобы недопониманиях певицы с телеканалом, что и послужило причиной ее замены на "Танцах", Тина Кароль заявила, что это только подчеркивает мелкие интриги внутри коллектива и добавила, что Онуфрийчук появилась на шоу за деньги.

"Когда со мной сначала утвердили ведение "Танцев", а потом я вижу, что на коммерческой основе приводят ведущую — это тоже внутренняя, кулуарная игра. Слава Богу, я свободный человек и могу сказать открыто как есть. Многие думали, что я на контракте у "1+1". Нет. Каждый раз мы договаривались вновь и вновь. Мне непросто дался мой статус, и я не готова каждого подтягивать к имени Тина Кароль", — резюмировала певица.

Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук появилась на "Танцах" за деньги

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном скандале, связанном с Тиной Кароль — певица дала интервью пропагандистскому белорусскому каналу и разгневала украинцев.