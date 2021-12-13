Укр

В латексе и колготах: Тина Кароль опубликовала откровенные фото в Instagram

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Тина Кароль опубликовала новые откровенные снимки Новость обновлена 13 декабря 2021, 12:57
Тина Кароль опубликовала новые откровенные снимки

Артистка показала фигуру для рекламы

Певица Тина Кароль опубликовала фото, на которых позирует в колготах и откровенных боди (вид обтягивающей одежды, которая закрывает туловище). Украинская знаменитость, которая недавно разозлила фанатов своим интервью крупнейшему государственному информационному агентству Беларуси БелТА, опубликовала снимки в рамках рекламной кампании для одного из отечественных брендов колгот.

Фотографии появились на странице певицы в Instagram.

Фото Тины Кароль в Instagram
Фото Тины Кароль в Instagram

Колготы с надписью "красиво" дополнили боди из латекса без рукавов, а также черное боди с длинными рукавами и откровенным декольте, которое позволяет рассмотреть грудь певицы.

Фанаты Тины Кароль засыпали певицу комплиментами в комментариях.

Комментарии в Instagram Тины Кароль
Комментарии в Instagram Тины Кароль

Отметим, на странице певицы в Instagram все чаще появляются откровенные фото, на которых она демонстрирует фигуру. Это уже второй рекламный пост, в котором Тина Кароль демонстрирует колготы этого бренда.

Ранее "Телеграф" писал, что Тину Кароль заметили в компании участника реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацарии. Девушка посетила Грузию, о чем сама рассказала на странице в соцсети.

Теги:
#Тина Кароль #Instagram #Откровенные фото
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