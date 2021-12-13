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У латексі та колготах: Тіна Кароль опублікувала відверті фото у Instagram

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Автор
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Тіна Кароль опублікувала нові відверті знімки Новина оновлена 13 грудня 2021, 12:57
Тіна Кароль опублікувала нові відверті знімки

Артистка показала фігуру для реклами

Співачка Тіна Кароль опублікувала фото, на яких позує в колготах та відвертих боді (вид обтягуючого одягу, що закриває тулуб). Українська знаменитість, яка нещодавно розлютила фанатів своїм інтерв’ю найбільшому державному інформаційному агентству Білорусі, опублікувала знімки в рамках рекламної кампанії для одного з вітчизняних брендів колгот.

Фотографії з’явилися на сторінці співачки у Instagram.

Фото Тіни Кароль у Instagram
Фото Тіни Кароль у Instagram

Колготи з написом "красиво" доповнили боді з латексу без рукавів, а також чорне боді з довгими рукавами та відвертим декольте, що дозволяє розглянути груди співачки.

Фанати Тіни Кароль засипали співачку компліментами у коментарях.

Коментарі до Instagram Тіни Кароль
Коментарі до Instagram Тіни Кароль

Зазначимо, на сторінці співачки в Instagram дедалі частіше з’являються відверті фото, де вона демонструє фігуру. Це вже другий рекламний допис, у якому Тіна Кароль демонструє колготи цього бренду.

Раніше "Телеграф" писав, що Тіну Кароль помітили у компанії учасника реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарії. Дівчина відвідала Грузію, про що сама розповіла на сторінці у соцмережі.

Теги:
#Тіна Кароль #Instagram #Відверті фото
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