У латексі та колготах: Тіна Кароль опублікувала відверті фото у Instagram

Артистка показала фігуру для реклами

Співачка Тіна Кароль опублікувала фото, на яких позує в колготах та відвертих боді (вид обтягуючого одягу, що закриває тулуб). Українська знаменитість, яка нещодавно розлютила фанатів своїм інтерв’ю найбільшому державному інформаційному агентству Білорусі, опублікувала знімки в рамках рекламної кампанії для одного з вітчизняних брендів колгот.

Фотографії з’явилися на сторінці співачки у Instagram.

Фото Тіни Кароль у Instagram

Колготи з написом "красиво" доповнили боді з латексу без рукавів, а також чорне боді з довгими рукавами та відвертим декольте, що дозволяє розглянути груди співачки.

Фанати Тіни Кароль засипали співачку компліментами у коментарях.

Коментарі до Instagram Тіни Кароль

Зазначимо, на сторінці співачки в Instagram дедалі частіше з’являються відверті фото, де вона демонструє фігуру. Це вже другий рекламний допис, у якому Тіна Кароль демонструє колготи цього бренду.

Раніше "Телеграф" писав, що Тіну Кароль помітили у компанії учасника реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарії. Дівчина відвідала Грузію, про що сама розповіла на сторінці у соцмережі.