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Взяли іншу ведучу за гроші: Тіна Кароль розкрила правду про свій відхід з "Танців з зірками"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тіна Кароль Новина оновлена 23 грудня 2021, 10:40
Тіна Кароль

Рішення про відхід з проєкту співачка прийняла за тиждень до старту нового сезону

Українська співачка Тіна Кароль, яка кілька сезонів вела проєкт "Танці із зірками" на телеканалі "1+1", вперше прокоментувала свій вихід з цього телевізійного шоу. За її словами, вся справа у новій ведучій Іванні Онуфрійчук.

Про це Кароль розповіла в інтерв’ю виданню "КП в Україні".

За словами співачки, рішення про відхід з "Танців із зірками" вона ухвалила за тиждень до старту проєкт, хоча до цього домовленості з продюсерами шоу були зовсім іншими.

"За тиждень до виходу в ефір мені кажуть, що на паркеті з’явиться ще одна ведуча на комерційній основі. Оцінивши нашу панель ведучих, я відразу сказала, що не бачу в цьому успіху, і відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я мала рацію, не злетів цей дует. І тріо у такому форматі теж би не злетіло", — каже Тіна Кароль.

На слова нової ведучої шоу Іванни Онуфрійчук про нібито непорозуміння співачки з телеканалом, що й спричинило її заміну на "Танцях", Тіна Кароль заявила, що це лише підкреслює дрібні інтриги всередині колективу і додала, що Онуфрійчук з’явилася на шоу за гроші.

"Коли зі мною спочатку затвердили ведення "Танців", а потім я бачу, що на комерційній основі вводять ведучу — це теж внутрішня, кулуарна гра. Слава Богу, я вільна людина і можу сказати відкрито як є. Багато хто думав, що я на контракті у "1+1". Ні. Щоразу ми домовлялися знову і знову. Мені непросто надався мій статус, і я не готова кожного підтягувати до імені Тіна Кароль ", — резюмувала співачка.

Тіна Кароль заявила, що Іванна Онуфрійчук з’явилася на "Танцях" за гроші
Тіна Кароль заявила, що Іванна Онуфрійчук з’явилася на "Танцях" за гроші

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, пов’язаний з Тіною Кароль — співачка дала інтерв’ю пропагандистському білоруському каналу та розгнівала українців.

Теги:
#Скандал #Тіна Кароль #Гроші #Провідна #Танці з зірками #Іванна Онуфрійчук
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