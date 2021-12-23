Взяли іншу ведучу за гроші: Тіна Кароль розкрила правду про свій відхід з "Танців з зірками"

Рішення про відхід з проєкту співачка прийняла за тиждень до старту нового сезону

Українська співачка Тіна Кароль, яка кілька сезонів вела проєкт "Танці із зірками" на телеканалі "1+1", вперше прокоментувала свій вихід з цього телевізійного шоу. За її словами, вся справа у новій ведучій Іванні Онуфрійчук.

Про це Кароль розповіла в інтерв’ю виданню "КП в Україні".

За словами співачки, рішення про відхід з "Танців із зірками" вона ухвалила за тиждень до старту проєкт, хоча до цього домовленості з продюсерами шоу були зовсім іншими.

"За тиждень до виходу в ефір мені кажуть, що на паркеті з’явиться ще одна ведуча на комерційній основі. Оцінивши нашу панель ведучих, я відразу сказала, що не бачу в цьому успіху, і відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я мала рацію, не злетів цей дует. І тріо у такому форматі теж би не злетіло", — каже Тіна Кароль.

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На слова нової ведучої шоу Іванни Онуфрійчук про нібито непорозуміння співачки з телеканалом, що й спричинило її заміну на "Танцях", Тіна Кароль заявила, що це лише підкреслює дрібні інтриги всередині колективу і додала, що Онуфрійчук з’явилася на шоу за гроші.

"Коли зі мною спочатку затвердили ведення "Танців", а потім я бачу, що на комерційній основі вводять ведучу — це теж внутрішня, кулуарна гра. Слава Богу, я вільна людина і можу сказати відкрито як є. Багато хто думав, що я на контракті у "1+1". Ні. Щоразу ми домовлялися знову і знову. Мені непросто надався мій статус, і я не готова кожного підтягувати до імені Тіна Кароль ", — резюмувала співачка.

Тіна Кароль заявила, що Іванна Онуфрійчук з’явилася на "Танцях" за гроші

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, пов’язаний з Тіною Кароль — співачка дала інтерв’ю пропагандистському білоруському каналу та розгнівала українців.