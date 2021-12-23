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Бізнес — це тільки бізнес: Тіна Кароль зізналася, чи планує гастролі в Росії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тіна Кароль служила у Збройних силах України Новина оновлена 23 грудня 2021, 10:40
Тіна Кароль служила у Збройних силах України

Співачка вже 7 років, як жодного разу не виступала у РФ.

Відома українська співачка, Народна артистка України, Тіна Кароль, яка раніше назвала справжню причину свого звільнення з посади ведучої шоу "Танці з зірками", розповіла, чому відмовляється виступати в Росії, а також розсекретила свої плани щодо відновлення гастролей у країні-агресорі.

Причинами відмови від концертів у РФ Тіна Кароль поділилася в інтерв’ю виданню "КП в Україні".

Артистка зазначає, що останні 7 років вона жодного разу не давала концертів у Росії, хоча лише за цей рік (2021) її телефон практично розривався від пропозицій заспівати перед російськими фанатами. Проте, навіть попри великі фінансові втрати, Кароль відмовляється від цих гастролей.

"Я служила у Збройних силах України, співала в ансамблі, їздила гарнізонами. Залишатися в країні — це моє рішення. Але я розумію, у нас сьогодні криза: ковід, політична ситуація. Я за Україну, але водночас я сама годувальниця своєї сім’ї, свого величезного колективу" — зазначає Тіна.

Тіна Кароль була солісткою ансамблю пісні та танцю Збройних сил України.
Тіна Кароль була солісткою ансамблю пісні та танцю Збройних сил України.

Співачка чудово розуміє, що якщо наважитися поїхати з туром до Росії, то вона одразу потрапить під хвилю критики та засудження від багатьох українців, а вона цього не хоче. Також Кароль зазначає, що артистів практично "штовхають" гастролювати у РФ.

"Якщо політика нічого не пропонує натомість, значить, формула "бізнес — це тільки бізнес" можлива? " — додала артистка.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, пов’язаний з Тіною Кароль — співачка дала інтерв’ю пропагандистському білоруському каналу та розгнівала українців.

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