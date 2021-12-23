Бізнес — це тільки бізнес: Тіна Кароль зізналася, чи планує гастролі в Росії
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Співачка вже 7 років, як жодного разу не виступала у РФ.
Відома українська співачка, Народна артистка України, Тіна Кароль, яка раніше назвала справжню причину свого звільнення з посади ведучої шоу "Танці з зірками", розповіла, чому відмовляється виступати в Росії, а також розсекретила свої плани щодо відновлення гастролей у країні-агресорі.
Причинами відмови від концертів у РФ Тіна Кароль поділилася в інтерв’ю виданню "КП в Україні".
Артистка зазначає, що останні 7 років вона жодного разу не давала концертів у Росії, хоча лише за цей рік (2021) її телефон практично розривався від пропозицій заспівати перед російськими фанатами. Проте, навіть попри великі фінансові втрати, Кароль відмовляється від цих гастролей.
"Я служила у Збройних силах України, співала в ансамблі, їздила гарнізонами. Залишатися в країні — це моє рішення. Але я розумію, у нас сьогодні криза: ковід, політична ситуація. Я за Україну, але водночас я сама годувальниця своєї сім’ї, свого величезного колективу" — зазначає Тіна.
Співачка чудово розуміє, що якщо наважитися поїхати з туром до Росії, то вона одразу потрапить під хвилю критики та засудження від багатьох українців, а вона цього не хоче. Також Кароль зазначає, що артистів практично "штовхають" гастролювати у РФ.
"Якщо політика нічого не пропонує натомість, значить, формула "бізнес — це тільки бізнес" можлива? " — додала артистка.
Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, пов’язаний з Тіною Кароль — співачка дала інтерв’ю пропагандистському білоруському каналу та розгнівала українців.
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