Бізнес — це тільки бізнес: Тіна Кароль зізналася, чи планує гастролі в Росії

Співачка вже 7 років, як жодного разу не виступала у РФ.

Відома українська співачка, Народна артистка України, Тіна Кароль, яка раніше назвала справжню причину свого звільнення з посади ведучої шоу "Танці з зірками", розповіла, чому відмовляється виступати в Росії, а також розсекретила свої плани щодо відновлення гастролей у країні-агресорі.

Причинами відмови від концертів у РФ Тіна Кароль поділилася в інтерв’ю виданню "КП в Україні".

Артистка зазначає, що останні 7 років вона жодного разу не давала концертів у Росії, хоча лише за цей рік (2021) її телефон практично розривався від пропозицій заспівати перед російськими фанатами. Проте, навіть попри великі фінансові втрати, Кароль відмовляється від цих гастролей.

"Я служила у Збройних силах України, співала в ансамблі, їздила гарнізонами. Залишатися в країні — це моє рішення. Але я розумію, у нас сьогодні криза: ковід, політична ситуація. Я за Україну, але водночас я сама годувальниця своєї сім’ї, свого величезного колективу" — зазначає Тіна.

Тіна Кароль була солісткою ансамблю пісні та танцю Збройних сил України.

Співачка чудово розуміє, що якщо наважитися поїхати з туром до Росії, то вона одразу потрапить під хвилю критики та засудження від багатьох українців, а вона цього не хоче. Також Кароль зазначає, що артистів практично "штовхають" гастролювати у РФ.

"Якщо політика нічого не пропонує натомість, значить, формула "бізнес — це тільки бізнес" можлива? " — додала артистка.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, пов’язаний з Тіною Кароль — співачка дала інтерв’ю пропагандистському білоруському каналу та розгнівала українців.