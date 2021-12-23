Укр

Бизнес - это только бизнес: Тина Кароль призналась, планирует ли гастроли в России

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Тина Кароль служила в Вооруженных силах Украины Новость обновлена 23 декабря 2021, 10:40
Тина Кароль служила в Вооруженных силах Украины

Певица уже 7 лет, как ни разу не выступала в РФ.

Известная украинская певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль, которая ранее назвала настоящую причину своего ухода с поста ведущей шоу "Танцы со звездами", рассказала, почему отказывается выступать в России, а также рассекретила свои планы по поводу возобновления гастролей в стране-агрессоре.

Причинами своего отказа от концертов в РФ Тина Кароль поделилась в интервью изданию "КП в Украине".

Артистка отмечает, что последние 7 лет она ни разу не давала концертов в России, хотя только за этот год (2021) ее телефон практически разрывался от предложений спеть перед российскими фанатами. Однако даже несмотря на большие финансовые потери, Кароль отказывается от этих гастролей.

"Я служила в Вооруженных силах Украины, пела в ансамбле, ездила по гарнизонам. Оставаться в стране — это мое решение. Но я понимаю, у нас сегодня кризис: ковид, политическая ситуация. Я за Украину, но в то же время я сама кормилица своей семьи, своего огромного коллектива" — отмечает Тина.

Тина Кароль была солисткой ансамбля песни и пляски Вооружённых сил Украины.
Тина Кароль была солисткой ансамбля песни и пляски Вооружённых сил Украины.

Певица прекрасно понимает, что если решиться поехать с туром в Россию, то она тут же попадет под волну критики и осуждения от многих украинцев, а она этого не хочет. Также, Кароль отмечает, что артистов практически "толкают" к гастролям в РФ.

"Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула "бизнес — это только бизнес" возможна?" — добавила артистка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном скандале, связанном с Тиной Кароль — певица дала интервью пропагандистскому белорусскому каналу и разгневала украинцев.

Теги:
#Тина Кароль
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Украина
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами
В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию
Дата публикации
Категория
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями
"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом
Дата публикации
Категория
Количество ковидных больных по-прежнему растет
Заболеваемость растет, а выздоровевших стало меньше: свежая COVID-статистика на 23 декабря