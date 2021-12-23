Бизнес - это только бизнес: Тина Кароль призналась, планирует ли гастроли в России

Певица уже 7 лет, как ни разу не выступала в РФ.

Известная украинская певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль, которая ранее назвала настоящую причину своего ухода с поста ведущей шоу "Танцы со звездами", рассказала, почему отказывается выступать в России, а также рассекретила свои планы по поводу возобновления гастролей в стране-агрессоре.

Причинами своего отказа от концертов в РФ Тина Кароль поделилась в интервью изданию "КП в Украине".

Артистка отмечает, что последние 7 лет она ни разу не давала концертов в России, хотя только за этот год (2021) ее телефон практически разрывался от предложений спеть перед российскими фанатами. Однако даже несмотря на большие финансовые потери, Кароль отказывается от этих гастролей.

"Я служила в Вооруженных силах Украины, пела в ансамбле, ездила по гарнизонам. Оставаться в стране — это мое решение. Но я понимаю, у нас сегодня кризис: ковид, политическая ситуация. Я за Украину, но в то же время я сама кормилица своей семьи, своего огромного коллектива" — отмечает Тина.

Тина Кароль была солисткой ансамбля песни и пляски Вооружённых сил Украины.

Певица прекрасно понимает, что если решиться поехать с туром в Россию, то она тут же попадет под волну критики и осуждения от многих украинцев, а она этого не хочет. Также, Кароль отмечает, что артистов практически "толкают" к гастролям в РФ.

"Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула "бизнес — это только бизнес" возможна?" — добавила артистка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном скандале, связанном с Тиной Кароль — певица дала интервью пропагандистскому белорусскому каналу и разгневала украинцев.