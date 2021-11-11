Ведущая "Танцев со звездами" побывала невестой второй раз: видео со свадьбы

Телеведущая поразила гостей роскошными нарядами

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая не пришлась по вкусу поклонниками популярного шоу "Танцы со звездами" в 2021 году, снова надела свадебное платье и пошла под венец со своим возлюбленным, казахским миллионером Алмазом. Пара узаконила свой брак в Украине в четверг, 11 ноября.

На официальной странице в Инстаграме Иванна опубликовала видео со свадебной церемонии, ведущим которой стал украинский шоумен Тимур Мирошниченко.

Ведущая "Танцев со звездами" выбрала для роскошного мероприятия два свадебных платья. Один наряд впечатлил больше всего. Так, платье с большим шлейфом разрабатывалось полгода.

Первое платье телеведущей было более лаконичным

Эксклюзивно были разработаны кружева (35 метров). Также платье было украшено 4 кг хрусталя, 6 видами бисера (2 кг) и циркониевыми камнями бриллиантовой огранки (более 3 тысяч). Об этом сообщает производитель у себя в Инстаграме.

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Подружки невесты были в алых нарядах.

"Официально жена Алмаза. Теперь мы настоящая семья", — написала Онуфрийчук в соцсети.

Напомним, Иванна и Алмаз познакомились в 2018 году в Испании. После полугодичного общения по телефону, пара периодически встречалась. В феврале этого года ведущая с любимым провела первую свадебную церемонию на Мальдивах. Развлекали гостей певец Дан Балан, MONATIK, а ведущими мероприятия были российский звезды Екатерина Варнава и Александр Белов.

Иванна Онуфрийчук родилась в Винницкой области. Девушка успела проработать инспектором таможенной службы Украины. Была моделью и имеет несколько титулов с конкурсов красоты. Более о телеведущей — в материале "Телеграфа".