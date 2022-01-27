"Мне страшно за детей": дочери Снежаны Егоровой пришлось оправдываться за слова матери о любви к Путину

Старшая дочь Егоровой сделала заявление относительно своей матери.

Известная украинская актриса и телеведущая дневного шоу "Твій день" на "1+1" Стася Ровинская прокомментировала скандальное заявление своей матери — также телеведущей Снежаны Егоровой, которая на своей странице в Фейсбуке открыто поддержала главу Кремля Владимира Путина.

На своих страницах в соцсетях, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, Ровинская опубликовала пост, в котором написала свое мнение по этому поводу и свое отношение к матери и ее словам. Телеведущая отметила, что ей очень неприятно писать об этом, но она должна, ведь эта тема касается ее семьи: детей, мужа, а также близких ей людей, друзей и коллег.

Ровинская призналась, что с матерью она не общается уже больше года, на что повлияло множество причин, включая и разные мировоззрения, и противоположные гражданские позиции. Она не поддерживает свою мать в "любви к Путину", и, более того, даже жалеет, что когда-то зарегистрировала Егорову в соцсетях.

"Увидев ее заявление о поддержке страны-агрессора, чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей. Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев и не переживает даже за безопасность своих внуков, живущих в Украине, ходят здесь в школу, садик…" — написала Ровинская, добавив, что ей также страшно за ее младших братьев и сестру, которые находятся сейчас с Егоровой.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Егорова удивляет своими резкими высказываниями. Летом 2020 года ведущая оскорбила украинских военных, назвав их "наркоманами, готовыми отдать все за дозу". А в январе прошлого года цинично пошутила о новом законе об украинском языке.