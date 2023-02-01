Богуслаєв давав гроші бойовикам "ДНР": СБУ дізналася подробиці

У ході нових обшуків у підозрюваного знайшли медалі та нагороди від представників військово-політичного керівництва росії

Служба безпеки України спільно з контррозвідкою розкрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ", якого підозрюють у роботі на країну-агресора.

Під час слідства встановлено, що після початку російського вторгнення в Україну президент "Мотор Січі" фінансував терористичну організацію "ДНР". Йдеться про сплату "податків" та "зборів". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У матеріалі наголошується, що підозрюваний співпрацював з одним з українських підприємств, яке перебувало під контролем так званої "ДНР" з 2014 року. А його метою було постачання підприємствам військово-промислового комплексу росії авіакомплектуючих.

Також було встановлено, що через угоду "бюджет" терористичної організації "ДНР" отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді податків від продажу авіапродукції для потреб російських окупантів. Виручені гроші "керівництво" окупаційної адміністрації Донецька направляло на потреби російських угруповань, які брали участь у бойових діях на східному фронті.

Враховуючи ці докази, слідчі СБУ повідомили президенту АТ "Мотор Січ" про нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Водночас у ході нових обшуків правоохоронці виявили у підозрюваного понад два десятки медалей та почесні нагороди країни-агресора.

Для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування.

Зазначимо, що у матеріалі пресслужба СБУ не називає імені підозрюваного. Проте йдеться про В’ячеслава Богуслаєва, який очолював "Мотор Січ" 1991 року, з 1994 року був головою правління та гендиректором, а у 2019 році став президентом АТ "Мотор Січ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні Служба безпеки України опублікувала записи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з росією.

Додамо, що син Богуслаєва Олександр непогано влаштувався — володіє нерухомістю у Франції на 250 млн гривень і є бенефіціаром декількох компаній, на які зареєстрована елітна нерухомість, повідомляють українські ЗМІ.