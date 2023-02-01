Богуслаев давал деньги боевикам "ДНР": СБУ узнала подробности

В ходе новых обысков у подозреваемого нашли медали и награды от представителей военно-политического руководства рф

Служба безопасности Украины совместно с контрразведкой раскрыли новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич", которые подозревается в работе со страной-агрессором.

В ходе проведения следствия было установлено, что после начала российского вторжения на территорию Украины, президент "Мотор Сичи" выполнял финансирование террористической организации "ДНР". Речь идет в частности об уплате "налогов" и "сборов". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В материале отмечается, что подозреваемый сотрудничал с одним из украинских предприятий, которое находится под контролем так называемой "ДНР" с 2014 года. А его целью было снабжение предприятия военно-промышленного комплекса рф авиакомплектующими.

Также было установлено, что из-за сделки "бюджет" террористической организации "ДНР" получил более 290 млн российских рублей в виде налогов от продажи авиапродукции для нужд российских оккупантов. Вырученные деньги "руководство" оккупационной администрации Донецка направляло на нужды российских группировок, которы участвовали в боевых действиях на восточном фронте.

Учитывая данный ряд доказательств, следователи СБУ сообщили президенту АО "Мотор Сич" о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Вместе с тем в ходе новых обысков стражи порядка обнаружили у подозреваемого более двух десятков медалей и почетных наград от представителей страны-агрессора.

Для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается досудебное расследование.

Отметим, что в материале пресс-служба СБУ не называет имени подозреваемого. Однако речь идет о Вячеславе Богуслаеве, который возглавлял "Мотор Сич" в 1991 году, с 1994 года был главой правления и гендиректор, а в 2019 году стал президент АО "Мотор Сич".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре Служба безопасности Украины опубликовала записи телефонных разговоров Богуслаева, подтверждающие его сотрудничество с россией.