Имущество на сотни миллионов: у семьи Богуслаева нашли стоимостную недвижимость во Франции
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За последние десять лет после покупки стоимость имеющегося имущества у Богуслаева-младшего подорожала на еще 30%
Журналистам, привлеченным к совместному расследованию "Схем", удалось установить новые подробности о сыне задержанного ранее экс-директора запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В частности, Александр Богуслаев оказался бенефициаром нескольких крупных компаний во Франции, владеющих имуществом на территории Лазурного побережья. Их рыночная стоимость составляет около 6 миллионов евро. Соответствующая информация была обнародована украинским изданием "Радио Свобода" в рамках проекта Scanner Project.
В ходе расследования было установлено, что младший Богуслаев владеет фирмой SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на которую оформлена квартира и подвальное помещение на одной из набережных улиц Ниццы. Стоимость указанного составляет около 850 тысяч евро.
Очередная фирма, обнаруженная в собственности Александра Богуслаева, – SCI BELLE EPOQUE. Предприятие является владельцем двух апартаментов площадью более полутысячи квадратных метров. Оба расположены на бульваре Гюго в Ницце. Приблизительная стоимость указанной недвижимости составляет 1 миллион 320 тысяч евро.
Кроме того, на территории элитного жилищного комплекса в Вильневе-Лубе находятся еще две квартиры общей стоимостью в 800 тысяч евро. Обе являются собственностью фирмы Богуслаева под названием SCI DES ANGES.
Еще одна фирма SCI SLAVA, которую удалось разыскать журналистам, является собственностью как младшего Богуслаева, так и его партнера Сергея Шинкаренко. Стоимость имущества, расположенного на бульваре Эдуарда восьмого (Ницца), составляет 1 миллион 620 тысяч евро.
Стоит добавить, что общая стоимость имущества, которое удалось разыскать "Схемам", достигла на момент покупки, а именно в 2010-2011 годах, 4 миллиона 590 тысяч евро, однако за последние 10 лет эта сумма стала больше примерно 30%.
Ранее "Телеграф" сообщал, как представители Службы безопасности Украины арестовали имущество экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора, а также его сообщника — руководителя департамента предприятия "Мотор Сич" Олега Дзюбы.
Также напомним, какие сокровища удалось разыскать представителям органов у Богуслаева после его задержания. Большинство из этих предметов он пытался вывезти из страны во избежание ареста.