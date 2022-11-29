Имущество на сотни миллионов: у семьи Богуслаева нашли стоимостную недвижимость во Франции

За последние десять лет после покупки стоимость имеющегося имущества у Богуслаева-младшего подорожала на еще 30%

Журналистам, привлеченным к совместному расследованию "Схем", удалось установить новые подробности о сыне задержанного ранее экс-директора запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В частности, Александр Богуслаев оказался бенефициаром нескольких крупных компаний во Франции, владеющих имуществом на территории Лазурного побережья. Их рыночная стоимость составляет около 6 миллионов евро. Соответствующая информация была обнародована украинским изданием "Радио Свобода" в рамках проекта Scanner Project.

В ходе расследования было установлено, что младший Богуслаев владеет фирмой SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на которую оформлена квартира и подвальное помещение на одной из набережных улиц Ниццы. Стоимость указанного составляет около 850 тысяч евро.

Квартира и подвальное помещение от компании SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS

Очередная фирма, обнаруженная в собственности Александра Богуслаева, – SCI BELLE EPOQUE. Предприятие является владельцем двух апартаментов площадью более полутысячи квадратных метров. Оба расположены на бульваре Гюго в Ницце. Приблизительная стоимость указанной недвижимости составляет 1 миллион 320 тысяч евро.

Апартаменты в собственности Александра Богуслаева

Кроме того, на территории элитного жилищного комплекса в Вильневе-Лубе находятся еще две квартиры общей стоимостью в 800 тысяч евро. Обе являются собственностью фирмы Богуслаева под названием SCI DES ANGES.

На территории элитного комплекса Богуслаев имеет еще две квартиры

Еще одна фирма SCI SLAVA, которую удалось разыскать журналистам, является собственностью как младшего Богуслаева, так и его партнера Сергея Шинкаренко. Стоимость имущества, расположенного на бульваре Эдуарда восьмого (Ницца), составляет 1 миллион 620 тысяч евро.

На бульваре Эдуарда восьмого (Ницца) находится общая собственность Богуслаева и его партнера

Стоит добавить, что общая стоимость имущества, которое удалось разыскать "Схемам", достигла на момент покупки, а именно в 2010-2011 годах, 4 миллиона 590 тысяч евро, однако за последние 10 лет эта сумма стала больше примерно 30%.

Ранее "Телеграф" сообщал, как представители Службы безопасности Украины арестовали имущество экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора, а также его сообщника — руководителя департамента предприятия "Мотор Сич" Олега Дзюбы.

Также напомним, какие сокровища удалось разыскать представителям органов у Богуслаева после его задержания. Большинство из этих предметов он пытался вывезти из страны во избежание ареста.