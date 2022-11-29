Майно на сотні мільйонів: у родини Богуслаєва знайшли вартісну нерухомість у Франції

За останні десять років після купівлі вартість наявного майна у Богуслаєва-молодшого здорожчала на ще 30%

Журналістам, залученим до спільного рослідування "Схем" вдалося встановити нові подробиці про сина затриманого раніше ексдиректора запорізького підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Зокрема, Олександр Богуслаєв виявився бенефіціаром кількох великих компаній у Франції, які мають у власності майно на території Лазурового узбережжя. Їхня ринкова вартість становить близько 6 мільйонів євро. Відповідна інформація була оприлюднена українським виданням "Радіо Свобода" у рамках проєкту Scanner Project.

Під час розслідування було встановлено, що молодший Богуслаєв є власником фірми SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку оформлена квартира та підвальне приміщення на одній з набережних вулиць Ніцци. Вартість вказаного складає близько 850 тисяч євро.

Квартира та підвальне приміщення від компанії SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS

Чергова фірма, виявлена у власності Олександра Богуслаєва, — SCI BELLE EPOQUE. Підприємство є власником двох апартаментів, площею у понад півтисячі квадратних метрів. Обидва розташовані на бульварі Гюго у Ніцці. Приблизна вартість вказаної нерухомості сягає 1 мільйон 320 тисяч євро.

Апартаменти у власності Олександра Богуслаєва

Крім того, на території елітного житлового комплексіу у Вільнев-Лубе знаходяться ще дві квартири загальною вартістю у 800 тисяч євро. Обидві є вллісністю фірми Богуслаєва під назвою SCI DES ANGES.

На території елітного комплексу Богуслаєв має ще дві квартири

Ще одна фірма SCI SLAVA, яку вдалося розшукати журналістамм, є власністю як молодшого Богуслаєва, так і його партнера Сергія Шинкаренка. Вартість майна, розташованого на бульварі Едуарда восьмого (Ніцца) становить 1 мільйон 620 тисяч євро.

На бульварі Едуарда восьмого (Ніцца) знаходиться спільна власність Богуслаєва та його партнера

Варто додати, що загальна вартість майна, яке вдалося розшукати "Схемам", сягнула на момент купівлі, а саме у 2010-2011 роках, 4 мільйони 590 тисяч євро, проте за останні 10 років ця сума стала більшою приблизно 30%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представники Служби безпеки України арештували майно експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на агресора, а також його спільника — керівника департаменту підприємства "Мотор Січ" Олега Дзюби.

Також нагадаємо, які скарби вдалося розшукати представникам органів у Богуслаєва після його затримання. Більшість з цих предметів він намагався вивезти з країни, аби уникнути арешту.