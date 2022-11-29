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Майно на сотні мільйонів: у родини Богуслаєва знайшли вартісну нерухомість у Франції

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
В`ячеслав та Олександр Богуслаєви Новина оновлена 29 листопада 2022, 11:14
В`ячеслав та Олександр Богуслаєви

За останні десять років після купівлі вартість наявного майна у Богуслаєва-молодшого здорожчала на ще 30%

Журналістам, залученим до спільного рослідування "Схем" вдалося встановити нові подробиці про сина затриманого раніше ексдиректора запорізького підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Зокрема, Олександр Богуслаєв виявився бенефіціаром кількох великих компаній у Франції, які мають у власності майно на території Лазурового узбережжя. Їхня ринкова вартість становить близько 6 мільйонів євро. Відповідна інформація була оприлюднена українським виданням "Радіо Свобода" у рамках проєкту Scanner Project.

Під час розслідування було встановлено, що молодший Богуслаєв є власником фірми SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку оформлена квартира та підвальне приміщення на одній з набережних вулиць Ніцци. Вартість вказаного складає близько 850 тисяч євро.

Карта Ніцца
Квартира та підвальне приміщення від компанії SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS

Чергова фірма, виявлена у власності Олександра Богуслаєва, — SCI BELLE EPOQUE. Підприємство є власником двох апартаментів, площею у понад півтисячі квадратних метрів. Обидва розташовані на бульварі Гюго у Ніцці. Приблизна вартість вказаної нерухомості сягає 1 мільйон 320 тисяч євро.

Апартаменти, що перебувають у власності SCI BELLE EPOQUE
Апартаменти у власності Олександра Богуслаєва

Крім того, на території елітного житлового комплексіу у Вільнев-Лубе знаходяться ще дві квартири загальною вартістю у 800 тисяч євро. Обидві є вллісністю фірми Богуслаєва під назвою SCI DES ANGES.

У власноті фірми SCI DES ANGES дві квартири Богуслаєва
На території елітного комплексу Богуслаєв має ще дві квартири

Ще одна фірма SCI SLAVA, яку вдалося розшукати журналістамм, є власністю як молодшого Богуслаєва, так і його партнера Сергія Шинкаренка. Вартість майна, розташованого на бульварі Едуарда восьмого (Ніцца) становить 1 мільйон 620 тисяч євро.

SCI SLAVA - фірма володіє квартирами Богуслаєва Олександра
На бульварі Едуарда восьмого (Ніцца) знаходиться спільна власність Богуслаєва та його партнера

Варто додати, що загальна вартість майна, яке вдалося розшукати "Схемам", сягнула на момент купівлі, а саме у 2010-2011 роках, 4 мільйони 590 тисяч євро, проте за останні 10 років ця сума стала більшою приблизно 30%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представники Служби безпеки України арештували майно експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на агресора, а також його спільника — керівника департаменту підприємства "Мотор Січ" Олега Дзюби.

Також нагадаємо, які скарби вдалося розшукати представникам органів у Богуслаєва після його затримання. Більшість з цих предметів він намагався вивезти з країни, аби уникнути арешту.

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#Україна #Франція #В'ячеслав Богуслаєв #Майно #Колаборанти