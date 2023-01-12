Два "бійці батальйону Монако" повернулися в Україну — ЗМІ

Обидва "бійці" можуть залишитися без депутатських мандатів

Нардепи від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які після початку війни виїхали на Лазурне узбережжя, повернулися до України. Журналісти з’ясували, що далі збираються робити ці два "бійці батальйону Монако".

Як пише видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела у політичних колах, депутати Столар та Абрамович приїхали до України. Перший, до речі, нещодавно був помічений в ОАЕ. Там він відвідував російський ресторан під назвою, що відсилає до російської імперії — "Suvoroff".

За інформацією ЗМІ, депутати планують відвідати засідання парламенту. При цьому наголошується, що з високою ймовірністю вже 13 січня обидва можуть залишитися без депутатських мандатів.

Варто зазначити, що напередодні у Раді анонсували позбавлення мандатів для чотирьох проросійських політиків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розкішна вечірка Сергія Ошеровського в Куршевелі, якого у ЗМІ ще пов’язують із Вадимом Столаром, наробила серйозного галасу в мережі. Гуляння української "еліти" могли коштувати їй десятки тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що майже сімдесят народних депутатів відмовилися ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення депутатських повноважень осіб, які були обрані від заборонених проросійських партій.