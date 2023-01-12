Два "бойца батальона Монако" вернулись в Украину - СМИ

Оба "бойца" могут остаться без депутатских мандатов

Нардепы от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые после начала войны выехали на Лазурное побережье, вернулись в Украину. Журналисты выяснли, что дальше собираются делать эти два "бойца батальона Монако".

Как пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в политических кругах, депутаты Столар и Абрамович приехали в Украину. Первый, к слову, недавно был замечен в ОАЭ. Там он посещал русский ресторан с названием, отсылающим к российской империи — "Suvoroff".

По информации СМИ, депутаты планируют посетить заседание парламента. При этом, отмечается, что с высокой вероятностью уже 13 января оба могут остаться без депутатских мандатов.

Стоит отметить, что Накануне в Раде анонсировали лишение мандатов для четырех пророссийских политиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что роскошная вечеринка Сергея Ошеровского в Куршевеле, которого в СМИ еще связывают с Вадимом Столаром, наделала серьезного шуму в сети. Гуляния украинской "элиты" могли обойтись ей в десятки тысяч долларов.

Также мы сообщали о том, что почти семьдесят народных депутатов отказались ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий лиц, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий.