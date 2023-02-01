Обшук СБУ у Коломойського: стали відомі деталі схеми на 40 мільярдів

Злочинна діяльність здійснювалася на користь фактичних власників та бенефіціарів компаній

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Розслідування пов’язане з махінаціями в компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта" та присвоєнням 40 млрд гривень.

Правоохоронці встановили, що протиправні механізми пов’язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного та нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, дана злочинна діяльність здійснювалася на користь фактичних власників та бенефіціарів компаній.

Співробітники СБУ разом із Бюро економічної безпеки в рамках слідства провели обшуки за місцем проживання власників та топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці дві зазначені компанії. Натомість обшуки велися за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах країни.

Внаслідок топменеджменту компанії "Укрнафта" було повідомлено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень.

Зазначимо, що у пресслужбі СБУ не називають прізвища та не показують осіб фігурантів, проте раніше ці фото вже поширили ЗМІ й на них був саме олігарх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2022 року велика кількість підприємств, у тому числі пов’язаних із Коломойським, було передано у власність України.