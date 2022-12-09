Поверніть гроші! Коломойського звинуватили у "кидалові" зі скульптурою

Пінчук виконав замовлення олігарха, але не побачив оплати своєї праці

Під час війни мистецтво покликане не тільки захоплювати та ушляхетнювати людей, але й приносити певну користь, допомагаючи співгромадянам пережити нелегкі часи.

Ймовірно, саме на це розраховував один із найвідоміших скульпторів України Олег Пінчук, створюючи абстрактну композицію з деякими міфічними фігурами.

"НЛО, Сейфіші чи Стрижні? Я сам не знаю. Але цікаво", — зізнається творець у соціальній мережі.

При цьому для того, щоб мистецтво перетворилося на дзвінку монету, свій витвір треба продати – на аукціоні, комерційній виставці чи будь-яким іншим способом. Особливо чудовим буде вважатися випадок, якщо на витвір мистецтва "покладе око" хтось із "грошовитих" людей – таких, наприклад, як олігарх Ігор Коломойський.

Саме так, найімовірніше, і відбувалося в даному випадку: олігарх замовив художнику серію скульптур, вони йому сподобалися, і Ігор Валерійович сказав "беру". Але заплатити гроші за "НЛО або Сейфіші" забув. Про що Пінчук написав в акаунті у соціальній мережі.

"НЛО, Сейфіши чи Стержні? Сам не знаю. Але цікаво. В моєму житті дуже мало людей які замовляли роботи а потім не розраховувались, ховаючись від мене. Ігор Валерійович! Мільярдер, меценат, філантроп😄хароший чєловєк! Верніть роботу або гроші. Художників ображати не можна. Митці — це медіуми, маркери вашого місця серед тонких енергій. А воно для Вас сьогодні нє очень", — написав у серцях художник.

Звичайно, "виносити сміття з хати" (тобто скандал на публічне обговорення) — крок, який не викликає схвалення, і на нього йдуть зазвичай тільки в тому випадку, якщо не подіяли постійні нагадування, дзвінки та інші способи "інформування" покупця. Ймовірно, митець використав усі доступні йому способи, після чого вирішив піти на публічне звернення до "мецената-філантропа".

У коментарях читачі зазначають, що такий спосіб "оплати" робіт художника "меценатами" – зовсім не виняток, і так робить не лише Коломойський.

Звичайно, подібна практика не може не визивати засудження в українців.

Який вихід може бути у подібній ситуації? Деякі радять художнику ще раз звернутися до олігарха з порадою заплатити, тому що визволення від боргів сприяє очищенню картки – а "у труни немає кишень" і жодні отримані обманним шляхом гроші йому вже не знадобляться.

Ще частина користувачів радять скульптору забути про борг – так нерви будуть цілішими. Є й зовсім "екзотичні" поради.

Звичайно, який спосіб повернути свої гроші скульптор, вирішувати тільки йому самому. Але, схоже, опублікувавши пост, він уже вибрав свій шлях. А іноді такі кроки, пишуть користувачі, призводять до позитивного результату.

Тому чекатимемо на пост Олега Пінчука про те, що всі проблеми з оплатою його праці вирішилися, і він отримав щедру винагороду від замовника.

Раніше повідомлялося про ще один випадок, коли олігарха запідозрили у не зовсім чесному заволодінні активами.