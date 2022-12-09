Верните деньги! Коломойского обвинили в "кидалове" со скульптурой

Пинчук выполнил заказ олигарха, но не увидел оплаты своего труда

Во время войны искусство призвано не только восхищать и облагораживать людей, но и приносить определенную пользу, помогая согражданам пережить нелегкие времена.

Вероятно, именно на это рассчитывал один из самых известных и ведущих скульпторов Украины Олег Пинчук, создавая абстрактную композицию с некими мифическими фигурами.

"НЛО, Сейфиши или Стержни? Я сам не знаю. Но любопытно", — сознается творец в социальной сети.

При этом для того, чтобы искусство превратилось в звонкую монету, свое творение нужно продать – на аукционе, коммерческой выставке или любым другим способом. Особенно чудесным будет считаться случай, если на произведение искусства "положит глаз" кто-то из не стесненных в средствах людей – таких, к примеру, как олигарх Игорь Коломойский.

Именно так, скорее всего, и происходило в данном случае: олигарх заказал художнику серию скульптур, они ему понравилась, и Игорь Валерьевич сказал "беру". Но вот заплатить деньги за "НЛО или Сейфиши" забыл. О чем Пинчук написал в аккаунте в социальной сети.

"В моей жизни очень мало людей, которые заказывали работы, а потом не рассчитывались, прячась от меня. Игорь Валерьевич! Миллиардер, меценат, филантроп-хороший человек! Верните работу или деньги. Художников обижать нельзя. Художники – это медиумы, маркеры вашего места среди тонких энергий. А оно для Вас сегодня не очень", — написал в сердцах художник.

Конечно, "выносить сор из избы" (то бишь, скандал на публичное обсуждение) – шаг, не всегда вызывающий одобрения, и на него идут обычно только в том случае, если не подействовали постоянные напоминания, звонки и другие способы "информирования" покупателя. Вероятно, художник использовать все доступные ему способы, после чего решил пойти на публичное обращение к "меценату-филантропу".

В комментариях читатели отмечают, что такой способ "оплаты" работ художника "меценатами" – совсем не исключение, и так поступает не только Коломойский.

Конечно, подобная практика не может не вызвать осуждения у украинцев.

Какой выход может быть в подобной ситуации? Некоторые советуют художнику еще раз обратиться к олигарху с советом заплатить, так как избавление от долгов способствует очистке карты – а "у гроба нет карманов" и никакие полученные обманным путем деньги ему уже не понадобятся.

Еще часть пользователей советуют скульптору забыть о долге – так нервы будут целее. Есть и совсем "экзотические" советы.

Конечно, какой способ вернуть свои деньги предпримет скульптор, решать только ему самому. Но, похоже, предав случай обмана публичности, он уже выбрал свой путь. И иногда такие шаги, пишут пользователи, приводят к положительному результату.

Поэтому будем ждать поста Олега Пинчука о том, что все проблемы с оплатой его труда разрешились, и он получил щедрое вознаграждение от заказчика.

Ранее сообщалось о еще одном случае, когда олигарха заподозрили в не совсем честном завладении активами.