Обыск СБУ у Коломойского: стали известны детали схемы на 40 миллиардов

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме у олигарха Игоря Коломойского. Правоохранители раскрыли масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на компанию "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранителями было установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

"В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, данная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

Отметим, что в пресс-службе СБУ не называют фамилии и не показывают лиц фигурантов, однако ранее эти фото уже распространили СМИ и на них был именно олигарх.

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