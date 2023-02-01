"Надел форму, а физры не будет": в сети хохочут над фото растерянного Коломойского

1 февраля до многих чиновников и политиков стало черным днем

В среду, 1 января. у ряда украинских политиков, бизнесменов и чиновников прошли обыски. В частности, правоохранители нагрянули к бизнесмену Игорю Коломойскому, а также бывшему главе МВД Арсену Авакову.

Реакция сети на столь громкие события не заставила себя ждать. Больше всего внимания украинцы уделили колоритному фото растерянного Коломойского с спортивном костюме во время обысков.

Многие уделили внимание внешнему виду одиозного бизнесмена.

Кое-кто заинтересовался деталями интерьера в доме Коломойского.

Кто-то нашел схожесть обустройства жилища бизнесмена и особняка директора "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и работе на оккупантов. Автор поста задался вопросом — почему у богатых людей такие схожие интерьерные решения в их жилье.

Не обошли стороной пользователи и другие мероприятия правоохранителей 1 февраля. Такой ироничный пост, например, по поводу обысков у Авакова написал известный украинский блогер Сергей Стерненко.

Не забыли в Украине и про обыски у организаторов "пьяных вечеринок". Группа парней из Ивано-Франковска, которая называет себя "криптаны из Франика", устраивала вечеринки в столице, куда приглашали девушек, где накачивали их алкоголем и транквилизаторами.

В сети выразили надежду, что "виновных действительно накажут, а не просто покажут фотки обысков".

А издание "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах рассказало, что сегодня пришли с обысками и к нардепу от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.

Впечатленные столь насыщенным днем в плане обысков пользователи соцсетей даже стали называть 1 февраля — "днем рейдов".

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 февраля следователи Государственного бюро расследований проводят обыски у руководства столичной налоговой.

Также мы сообщали о том, что в связи со скандалом с закупками Минобороны сразу у нескольких топ-чиновников возникли проблемы.