К Авакову пришли с обыском - он рассказал, в чем дело

Обыски провели сотрудники СБУ И ГБР

К бывшему главе МВД Украины Авакову нагрянули правоохранители. Они провели обыски по делу о падении вертолета с руководством МВД в Броварах.

Об этом сообщил Арсен Аваков в комментарии "Телеграфу".

Обыски проводит Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований. Сам Аваков рассказал, что специалисты проверили контракты с компанией Airbus

"Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты с Airbus 6-летней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом", — рассказал Аваков.

Напомним, что 14 июля 2018 года МВД, главой которого тогда был Аваков, подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. В декабре 2018 года поступили два первых вертолета по контракту с французской компанией. Часть из этих воздушных судов уже была в использовании, поэтому для нужд Украины капитально ремонтировалась и модернизировалась под выполнение поисково-спасательных операций и транспортировки.

18 января 2023 года произошла трагедия. В Броварах под Киевом неподалеку от детского сада упал вертолет. Все 9 человек, которые были в вертолете, погибли. В их числе верхушка Министерства внутренних дел (МВД) Украины: глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Всего сообщалось о 14 погибших (в том числе один ребенок).

Стоит отметить, что 1 февраля обыски прошли не только у Авакова. По данным "РБК-Украина", которое ссылается на собственные источники в правоохранительных органах, сегодня пришли с обысками и к народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столару.

Ранее мы писали о том, что 1 февраля также проводятся обыски, в доме одиозного бизнесмена Игоря Коломойского.

Добавим, что у закупленной Аваковым модели вертолета EC225 (или Н225) была врожденная неисправность — она страдала от "потенциально катастрофического сбоя в конструкции", иногда теряя в полете несущий винт. Компания даже получила несколько судебных исков по этому поводу. Из-за повреждения подшипников в коробке передач вертолета Super Puma в 2009 году в море у берегов Шотландии на этом воздушном судне разбились 14 человек. Эта же причина называется при крушения вертолета в 2016 году, когда в Норвегии погибли 13 человек, и потенциально еще шести других случаев, начиная с 1980 года. Польша даже вышла из переговорного процесса по закупке 50 экземпляров военной версии этого вертолета.