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В этом году Airbus поставит еще пять вертолетов для нужд МВД Украины

В этом году Airbus поставит еще пять вертолетов для нужд МВД Украины
21:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Украины: МВД в этом году получит пять вертолетов по контракту с Airbus Helicopters.

Спасатели и нацгвардейцы в этом году получат три вертолета Н225, ещё два вертолета Н125 будут переданы Летной академии МВД в Кременчуге для обучения пилотов.

Об этом во время международного авиационно-космического салона "Paris Air Show - 2019" в Ле Бурже (Франция) договорились министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный директор Airbus Helicopters Брюно Ивен, сообщает пресс-служба МВД.

"До конца года мы получим еще 3 вертолета Н225: 2 из них для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ещё один - для Национальной гвардии, а также два Н125, которые будут работать в Летной академии МВД в Кременчуге для подготовки и повышения квалификации наших пилотов. Также в 2020 году получим полный симулятор полета H225", - подчеркнул Аваков.

По его словам, современный учебный пилотный центр создается на базе Кременчугского университета благодаря досрочной поставке первых двух H125 и H225, которые "прибудут в Украину и будут функционировать уже в декабре 2020 года".

"Мы вышли на новый этап нашего сотрудничества с Airbus. Сейчас мы обращаем внимание на подготовку пилотов, техников и есть договоренность, что поставка H125 будет раньше оговоренных сроков, практически на полтора года", - сказал министр внутренних дел.

В свою очередь гендиректор Airbus Helicopters подчеркнул, что создание местного центра подготовки технического обслуживания в Украине - важная часть совместного договора.

"Мы очень рады, что можем развивать вертолетный флот МВД Украины. Рады этому успеху и уже сейчас переходим на вторую фазу сотрудничества. Это уже не только поставка вертолетов, но и предоставление сервиса по подготовке личного состава для полетов, а также по обслуживанию и развитию Центра обслуживания вертолетов. H125 будут доставлены в Украину до конца этого года, а симуляторы полетов - уже в следующем", - сказал Брюно Ивен.

В МВД проинформировали, что Аваков в ходе авиасалона встретился с представителями международных компаний из стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

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Как сообщалось, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. В декабре 2018 года поступили два первых вертолета по контракту с французской компанией Airbus Helicopters.

30 января в Украину прибыл третий вертолет Airbus, предназначенный для потребностей ГСЧС.

На сегодняшний день уже три вертолета Н225 выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины, в частности, спасательный вертолет Н225 недавно участвовал в ликвидации последствий наводнения на Западе Украины.

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Airbus, МВД, Арсен Аваков, Брюно Ивен.
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