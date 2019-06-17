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Аваков и Макрон обсудили вопросы сотрудничества в авиационной отрасли

Аваков и Макрон обсудили вопросы сотрудничества в авиационной отрасли
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: По словам Авакова, Макрон высоко оценил сотрудничество с Украиной в авиасфере.

На Международном авиакосмическом салоне Ле Бурже президент Франции Эммануэль Макрон и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудили вопросы сотрудничества в авиационной отрасли.

Об этом Аваков написал в Twitter.

"Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: вместе с AirbusHeli развиваем систему безопасности МВД, Антонов и SAFRAN – создаем военно-транспортный Ан-188. Укрепляем наше партнерство и техническую мощь Украины", – написал Аваков.

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Как сообщалось, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 моделей вертолетов H225, H145, Н125 для МВД. В декабре 2018 года поступили два первых вертолета по контракту с французской компанией Airbus Helicopters.

30 января в Украину прибыл третий вертолет Airbus, предназначенный для нужд ГСЧС.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в Украине до 2022 года запланировано расширение количества мест дежурств авиации ГСЧС и создания единой авиационной системы, которая будет включать 55 вертолетов.

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Франция, МВД, Арсен Аваков, Эммануэль Макрон.
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