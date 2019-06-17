Аваков и Макрон обсудили вопросы сотрудничества в авиационной отрасли

Новости Украины: По словам Авакова, Макрон высоко оценил сотрудничество с Украиной в авиасфере.

На Международном авиакосмическом салоне Ле Бурже президент Франции Эммануэль Макрон и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудили вопросы сотрудничества в авиационной отрасли.

Об этом Аваков написал в Twitter.

"Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: вместе с AirbusHeli развиваем систему безопасности МВД, Антонов и SAFRAN – создаем военно-транспортный Ан-188. Укрепляем наше партнерство и техническую мощь Украины", – написал Аваков.

З @EmmanuelMacron сьогодні на @salondubourget.Президент високо оцінив співпрацю України та Франції:спільно з @AirbusHeli розвиваємо Систему авіабезпеки МВС,«Антонов» та @SAFRAN створюємо військово-транспортний АН-188. Зміцнюємо наше партнерство та технічну потужність України! pic.twitter.com/G9ktCDRGeU — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 июня 2019 г.

Как сообщалось, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 моделей вертолетов H225, H145, Н125 для МВД. В декабре 2018 года поступили два первых вертолета по контракту с французской компанией Airbus Helicopters.

30 января в Украину прибыл третий вертолет Airbus, предназначенный для нужд ГСЧС.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в Украине до 2022 года запланировано расширение количества мест дежурств авиации ГСЧС и создания единой авиационной системы, которая будет включать 55 вертолетов.