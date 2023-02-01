До Авакова прийшли з обшуком — він розповів, у чому справа

До колишнього голови МВС України Авакова прийшли правоохоронці. Вони провели обшуки у справі падіння вертольота з керівництвом МВС у Броварах.

Про це повідомив Арсен Аваков у коментарі "Телеграфу".

Обшуки проводить Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань. Сам Аваков розповів, що спеціалісти перевірили контракти з компанією Airbus.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти аірбас 6-річної давності. Природно нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом", — розповів Аваков.

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