Скандал вокруг вечеринок с изнасилованиями в Киеве: полиция наконец отреагировала

Сегодня, 1 февраля, в столице у организаторов "пьяных вечеринок" правоохранители проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Отмечается, что после того, как в сети распространилась информация о вечеринках, на которых молодые ребята употребляют алкоголь, обижают и унижают девушек, а затем выкладывают эти ролики в интернет, полиция начала отработку.

На данный момент полицейскими были установены фигуранты и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и другом регионе государства.

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