"Стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал": на Майка Тайсона подали в суд

Женщина требует с боксера 5 млн долларов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон обвинен в изнасиловании. Случилось это лет 30 назад. Кстати, за изнасилование судят футболиста Дани Алвеса.

Как сообщает Daily Mail, Тайсон обвиняется в изнасиловании женщины которое произошло в начале 1990-х. Точный год женщина назвать не может. Но она уже подала иск против футболиста на сумму 5 млн долларов.

"Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему "нет" и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал", – заявила потерпевшая.

Ранее Тайсон был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон 10 февраля 1992 года и отсидел три года в тюрьме.

Напомним, что этой весной в соцсетях появилось видео, на котором "Железный Майк" избивает пассажира в самолете. Мужчина приставал к Майку и в какой-то момент нервы боксера не выдержали.

Ранее Тайсон поддержал украинский народ в войне с россией.