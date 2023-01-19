Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира из-за участия россиян

Еще в 2022 году россиян и белорусов вернули в международный бокс

Сборная Украины отказалась от участия на чемпионате мира по боксу-2023 под эгидой Международной ассоциации бокса (ІВА), которой управляет россиянин Умар Кремлев. Причиной отказа является участие россиян в турнире.

Об этом сообщил главный тренер мужской команды Дмитрий Сосновский, передает пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ) в Instagram. Наставник также рассказал, что национальная команда будет готовиться к Европейским играм, на которых будут разыгрываться олимпийские лицензии.

"Сейчас мы с командой работаем в Тисовце. Цель нашего сбора – проведение специальной физической, тактико-тактической подготовки. 5-6 февраля поедем на турнир в Венгрию, после этого ненадолго вернемся в Украину и сразу отправимся на другой турнир.

В Узбекистане пройдет чемпионат мира, как уже известно, там будут выступать россияне и белорусы, поэтому наших боксеров на чемпионате не будет.

Основной наш старт в этом году в Кракове – Европейские игры, которые пройдут с 21 июня по 2 июля. Там наша цель – завоевать олимпийские лицензии", — заявил Сосновский.

ЧМ-2023 по боксу пройдет в Узбекистане с 1 по 14 мая.

Ранее IBA запретила использовать украинцам национальную символику на юниорском чемпионате мира, из-за чего часть нашей команды бойкотировала турнир. Позднее запрет был снят. Затем Ассоциация даже запретила название "Украина" на соревнованиях, что вызвало негодование в Европе.