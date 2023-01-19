Збірна України бойкотує чемпіонат світу через участь росіян

Ще 2022 року росіян та білорусів повернули до міжнародного боксу

Збірна України відмовилася від участі на чемпіонаті світу з боксу-2023 під егідою Міжнародної асоціації боксу (ІВА), якою керує росіянин Умар Кремльов. Причиною відмови є участь росіян у турнірі.

Про це повідомив головний тренер чоловічої команди Дмитро Сосновський, передає пресслужба Федерації боксу України (ФБУ) у Instagram. Наставник також розповів, що національна команда готуватиметься до Європейських ігор, на яких розігруватимуться олімпійські ліцензії.

"Наразі ми з командою працюємо в Тисовці. Мета нашого збору — проведення спеціальної фізичної, тактико-тактичної підготовки. 5-6 лютого поїдемо на турнір в Угорщину, після цього ненадовго повернемось в Україну і відразу вирушимо на інший турнір.

В Узбекистані проходитиме чемпіонат світу, як вже відомо, там виступатимуть росіяни та білоруси, тому наших боксерів на чемпіонаті не буде.

Основний наш старт цього року в Кракові — Європейські ігри, що пройдуть з 21 червня по 2 липня. Там наша ціль — завоювати олімпійські ліцензії", – заявив Сосновський.

ЧС-2023 з боксу пройде в Узбекистані з 1 по 14 травня.

Раніше IBA заборонила використовувати українцям національну символіку на юніорському чемпіонаті світу, внаслідок чого частина нашої команди бойкотувала турнір. Пізніше заборону було знято. Згодом Асоціація навіть заборонила назву "Україна" на змаганнях, що викликало обурення у Європі.