"Пузатый, ты - следующий": Усик показал, что сделает с Фьюри
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Украинский боксер разогревает интерес к предстоящему бою
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик решил потроллить своего будущего соперника Тайсона Фьюри. Ранее британец назвал их встречу боем века.
На сборах в Турции Усик записал забавное видео. Боксер сидит за столом и кушает огромный бургер.
"Смотри, что я ем. Пузатый, ты — следующий", – сказал Усик, обращаясь к Фьюри. Видео чемпион выложил на своей странице в Twitter.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться в марте или апреле. Вероятней всего бой пройдет в Саудовской Аравии. Хотя и не исключено, что встреча может состояться и в Лондоне.
Ранее мы писали, что Владимир Кличко заступился за Александра Усика, когда на того наехал Фьюри.
Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.
Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.