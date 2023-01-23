"Пузаню, ти — наступний": Усик показав, що зробить із Ф’юрі

Український боксер розігріває інтерес до майбутнього бою

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик вирішив потролити свого майбутнього суперника Тайсона Ф’юрі. Раніше британець назвав їхню зустріч боєм століття.

На зборах у Туреччині Усик записав кумедне відео. Боксер сидить за столом і їсть величезний бургер.

"Дивися, що я їм. Пузаню, ти — наступний", — сказав Усик, звертаючись до Ф’юрі. Відео чемпіон виклав на своїй сторінці у Twitter.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі має відбутися у березні чи квітні. Найімовірніше бій пройде в Саудівській Аравії. Хоча й не виключено, що зустріч може відбутися й у Лондоні.

Раніше ми писали, що Володимир Кличко заступився за Олександра Усика, коли на того наїхав Ф’юрі.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.