Це буде бій століття: Ф’юрі пояснив, чому його поєдинок із Усиком унікальний

Вперше у суперважкій вазі на кону будуть чотири пояси

Чинний чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі висловився про можливий бій з українцем Олександром Усиком, який володіє поясами WBA, WBO, IBF. Поєдинок може пройти у квітні цього року.

"Цей поєдинок – бій століття. Якщо пам’ятаєте, перший поєдинок Мохаммеда Алі та Джо Фрейзера розкручували як бій століття. А перед цим боєм століття називали ще одне велике протистояння у надважкій вазі між Джеком Демпсі та Джином Танні. Вони билися в Бостоні, і там був зафіксовано рекорд відвідуваності.

Це був бій століття, як і поєдинок Алі та Фрейзера. А тепер це бій Тайсона Ф’юрі проти Олександра Усика. І це перший бій в історії за чотири пояси у надважкій вазі. Ніхто такого раніше не робив.

Так, був абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, але він не мав чотирьох титулів. Це буде вперше в епоху чотирьох поясів, тож це буде перший раз, коли боксер суперважкої ваги стане абсолютним чемпіоном із чотирма титулами у поєдинку століття.

Ми два непереможні чемпіони. Це дуже цікавий бій. Гігант зустрінеться з боксером суперважкої ваги звичайних розмірів.

Але це також буде поєдинок спритного шульги проти гіганта, який контратакує, йде вперед. Та й взагалі робить усе. Я можу дуже добре робити все те, що він робить", — сказав Ф’юрі в ефірі YouTube каналу iFL TV.

Раніше повідомлялося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі може відбутися в першій половині 2023 року в одній із східних країн.

Раніше ми писали, що Володимир Кличко заступився за Олександра Усика, коли на того наїхав Ф’юрі.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.