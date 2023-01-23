Это будет бой века: Фьюри объяснил, почему его поединок с Усиком уникальный

Впервые в супертяжелом весе на кону будут четыре пояса

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком, который владеет поясами WBA, WBO, IBF. Поединок может пройти в апреле этого года.

"Этот поединок – бой века. Если помните, первый поединок Мохаммеда Али и Джо Фрейзера раскручивали как бой века. А перед этим боем века называли еще одно большое противостояние в супертяжелом весе между Джеком Демпси и Джином Танни. Они бились в Бостоне, и там был зафиксирован рекорд посещаемости.

Это был бой века, как и поединок Али и Фрейзера. А теперь это бой Тайсона Фьюри против Александра Усика. И это первый бой в истории за четыре пояса в супертяжелом весе. Никто такого раньше не делал.

Да, был абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, но он не обладал четырьмя титулами. Это будет впервые в эпоху четырех поясов, так что это будет первый раз, когда боксер супертяжелого веса станет абсолютным чемпионом с четырьмя титулами в поединке века.

Мы два непобедимых чемпиона. Это очень интересный бой. Гигант сразится с боксером супертяжелого веса обычных размеров.

Но это также будет поединок ловкого левши против гиганта, который контратакует, идет вперед. Да и вообще делает все. Я могу очень хорошо делать все то, что он делает", — сказал Фьюри в эфире YouTube канала iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в первой половине 2023 года в одной из восточных стран.

Ранее мы писали, что Владимир Кличко заступился за Александра Усика, когда на того наехал Фьюри.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.