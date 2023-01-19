Клоун! Володимир Кличко жорстко поставив на місце Ф’юрі

Колишній чемпіон світу заступився за Олександра Усика

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі продовжує підігрівати інтерес до майбутнього поєдинку з чемпіоном WBO, WBA та IBF Олександром Усиком. Бій має відбутися у березні-квітні цього року.

У соцмережах Ф’юрі записав відео, в якому вирішив залякати Усика.

"Тайсон Ф’юрі тут, чемпіон світу, номер один. Усик, я викликаю тебе. Я йду за тобою, кролик. Невдахо, ти знаєш, хто я. Я — Циганський король", — сказав британець у зверненні, яке він опублікував у Twitter.

За Усика йому відповів Володимир Кличко. Лаконічно – смайликом у вигляді клоуна.

Треба сказати, що Володимир Кличко та Тайсон Ф’юрі зустрічалися у рингу. І тоді британець виявився сильнішим, він завдав українцю єдиної в кар’єрі поразки за очками.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.