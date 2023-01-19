Укр

Клоун! Владимир Кличко жестко поставил на место Фьюри

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Клоун! Владимир Кличко жестко поставил на место Фьюри Новость обновлена 19 января 2023, 10:54

Бывший чемпион мира заступился за Александра Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает подогревать интерес к будущему поединку с чемпионом WBO, WBA и IBF Александром Усиком. Бой должен пройти в марте-апреле этого года.

В соцсетях Фьюри записал видео, в котором решил запугать Усика.

"Тайсон Фьюри здесь, чемпион мира, номер один. Усик, я вызываю тебя. Я иду за тобой, кролик. Неудачник, ты знаешь, кто я. Я — Цыганский король", — сказал британец в обращении, которое он опубликовал в Twitter.

За Усика ему ответил Владимир Кличко. Лаконично — смайликом в виде клоуна.

Надо сказать, что Владимир Кличко и Тайсон Фьюри встречались в ринге. И тогда британец оказался сильнее, он нанес украинцу единственное в карьере поражение по очкам.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.

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#Бокс #Владимир Кличко #Тайсон Фьюри #Александр Усик