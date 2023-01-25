"Стягнув з мене штани і жорстоко зґвалтував": на Майка Тайсона подали до суду

Жінка вимагає з боксера 5 млн доларів

Колишнього абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Майка Тайсона звинувачено у зґвалтуванні. Сталося це років 30 тому. До речі, за зґвалтування судять футболіста Дані Алвеса.

Як повідомляє Daily Mail, Тайсона звинувачують у зґвалтуванні жінки, яке сталося на початку 1990-х. Точний рік жінка назвати не може. Але вона вже подала позов проти футболіста на суму 5 млн доларів.

"Я сіла в лімузин Тайсона, щоб забрати мою подругу з її будинку. Тайсон відразу почав торкатися до мене і спробував поцілувати. Я кілька разів говорила йому "ні" і просила припинити, але він продовжував нападати на мене. Потім він стягнув з мене штани і жорстоко зґвалтував", — заявила потерпіла.

Раніше Тайсона було визнано винним у зґвалтуванні Дезіре Вашингтон 10 лютого 1992 року і він відсидів три роки у в’язниці.

Нагадаємо, що цієї весни в соцмережах з’явилося відео, на якому "Залізний Майк" б'є пасажира в літаку. Чоловік чіплявся до Майка і в якийсь момент нерви боксера не витримали.

Раніше Тайсон підтримав український народ у війні з росією.