Скандал навколо вечірок зі зґвалтуваннями у Києві: поліція нарешті відреагувала

Проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи

У середу, 1 лютого, у столиці правоохоронці проводять обшуки у організаторів "п’яних вечірок" за адресами проживання та на орендованих квартирах фігурантів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Після того, як у мережі поширилася інформація про вечірки, на яких молоді хлопці вживають алкоголь, кривдять і принижують дівчат, а потім викладають ці ролики в інтернет, поліція розпочала відпрацювання.

На цей момент поліцейськими були встановлені фігуранти та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та іншому регіоні держави.

Зазначимо, що група молодих хлопців з Івано-Франківська, яка називає себе "криптанами із Франіка", влаштовують вечірки у столиці, куди запрошують дівчат, а потім нібито накачують їх алкоголем і транквілізатором. Навколо цієї історії почався скандал і почали виринати нові подробиці.

Телеведуча та продюсер Ярослава Кравченко повідомляла, що молоді люди публікують кадри насильства у закритих Telegram-каналах. Вони знімають на відео оголених непритомних дівчат. Є також сцени насильства.

Громадськість своєю чергою вимагає покарати злочинців. Дехто вже подав запити до Кіберполіції та Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на відомого боксера Майка Тайсона подали до суду за зґвалтування, яке, за словами жертви, сталося у 90-х роках у лімузині чемпіона світу.