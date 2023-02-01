"Надів форму, а фізри не буде": у мережі регочуть з фото розгубленого Коломойського

1 лютого до багатьох чиновників та політиків стало чорним днем

У середу, 1 січня, у низки українських політиків, бізнесменів та чиновників пройшли обшуки. Зокрема, правоохоронці наскочили до бізнесмена Ігоря Коломойського, а також колишнього глави МВС Арсена Авакова.

Реакція мережі на такі гучні події не забарилася. Найбільше уваги приділили українці колоритному фото розгубленого Коломойського у спортивному костюмі під час обшуків.

Багато хто приділив увагу зовнішньому вигляду одіозного бізнесмена.

Дехто зацікавився деталями інтер’єру у будинку Коломойського.

Хтось знайшов схожість облаштування житла бізнесмена та особняка директора "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, підозрюваного у держзраді та роботі на окупантів. Автор посту поставив питання — чому у багатих людей такі схожі інтер’єрні рішення в їхньому житлі.

Не оминули сторони користувачі та інші заходи правоохоронців 1 лютого. Таку іронічну посаду, наприклад, з приводу обшуків у Авакова написав відомий український блогер Сергій Стерненко.

Не забули в Україні і про обшуки у організаторів "п’яних вечірок". Група хлопців із Івано-Франківська, яка називає себе "криптанами із Франіка", влаштовувала вечірки у столиці, куди запрошували дівчат, де накачували їх алкоголем та транквілізаторами.

У мережі висловили сподівання, що "винних справді покарають, а не просто покажуть фотки обшуків".

А видання "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах розповіло, що сьогодні прийшли з обшуками і до нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара.

Вражені настільки насиченим днем у плані обшуків користувачі соцмереж навіть стали називати 1 лютого — "днем рейдів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 1 лютого слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у керівництва столичної податкової.

Також ми повідомляли про те, що у зв’язку зі скандалом із закупівлями Міноборони відразу у кількох топ-чиновників виникли проблеми.