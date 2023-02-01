Скандал із закупівлями Міноборони: одразу у кількох топ-чиновників проблеми, їм оголошено підозру

Суми завданих державі збитків вражають

На тлі скандалу навколо закупівель Міністерства борони України представники Офісу генерального прокурора розпочали слідчі дії, в рамках яких обґрунтовано підозрюють заступника керівника департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів відомства Богдана Хмельницького, а також ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова спільно з попереднім заступником держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимира Терещенка у розтраті державних коштів.

Як у середу, 1 лютого, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, повідомило видання "УП", в Офісі генпрокурора вже оголосили Шаповалову про підозру згідно з фактом розтрати держкоштів. Попередньо, сума завданого державі збитку склала 107 796 050 гривень. Крім того, чиновник підозрюється у закупівлі бракованих бронежилетів для української армії. Загалом ним було погоджено придбання 5700 неякісних "броніків" для ЗСУ в сумі понад 1 мільярд гривень.

Також зазначається, що повідомлення про підозру було оголошено й ексзаступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Терещенку, який нині перебуває на посаді заступника керівника Управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міноборони України. Попередньо посадовець незаконно, користуючись своїм службовим становищем, заволодів державними коштами в розмірі 1 340 000 американських доларів.

Варто додати, що журналісти видання вже направили запити для підтвердження вказаної інформації до пресцентру ОГП, однак поки офіційної відповіді надано не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після скандалу, пов'язаного із ймовірними махінаціями Міністерства оборони, в Україні відбулася низка гучних кадрових змін, серед яких і звільнення Богдана Хмельницького.

Крім того, посади позбавили і заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який особисто написав заяву на звільнення.

Додамо, що у розслідуванні справи про зловживання Міноборони під час закупівлі бронежилетів стався дивний порух: суд повернув мільйон доларів екс-заступнику міністра оборони Олександру Миронюку, вилучений правоохоронцями під час обшуку. Пояснення чиновника та засвідченої нотаріусом розписки, що гроші йому надала 86-річна мешканка Харкова Елеонора Думіньш, виявилося достатньо.