Скандал с закупками Минобороны: сразу у нескольких топ-чиновников проблемы, им объявлено подозрение

Суммы нанесенного государству ущерба поражают

На фоне скандала вокруг закупок Министерства обороны Украины представители Офиса Генерального прокурора начали следственные действия, в рамках которых обоснованно подозревают заместителя руководителя департамента госзакупок и поставку материальных ресурсов ведомства Богдана Хмельницкого, а также эксзамминистра обороны Вячеслава Шаповалова совместно с предыдущим заместителем. Владимира Терещенко в растрате государственных средств.

Как в среду, 1 февраля, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщило издание "УП", в Офисе Генпрокурора уже объявили Шаповалову о подозрении по факту растраты госсредств. Предварительно сумма нанесенного государству ущерба составила 107 796 050 гривен. Кроме того, чиновник подозревается в закупке бракованных бронежилетов для украинской армии. В общей сложности им было согласовано приобретение 5700 некачественных "броников" для ВСУ на сумму в более 1 миллиарда гривен.

Также отмечается, что сообщение о подозрении было объявлено и экс-заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Терещенко, который в настоящее время находится на должности заместителя руководителя Управления координации внешнеэкономической деятельности Минобороны Украины. Предварительно должностное лицо незаконно, пользуясь своим служебным положением, завладело государственными средствами в размере 1 340 000 американских долларов.

Следует добавить, что журналисты издания уже направили запросы для подтверждения указанной информации в пресс-центр ОГП, однако пока официального ответа предоставлено не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после скандала, связанного с вероятными махинациями Министерства обороны, в Украине произошел ряд громких кадровых изменений, среди которых и увольнение Богдана Хмельницкого.

Кроме того, должности лишили и заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, лично написавшего заявление на увольнение.