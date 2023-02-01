Арахамія не обдурив: звільнено голову української митниці та двох його заступників (оновлено)

Попередньо, новий виконуючим обов'язки керівника відомства може стати його заступник Сергій Звягінцев

Кабінет міністрів прийняв рішення звільнити керівництво Митниці, яке раніше анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зокрема, свої посади залишили в.о. голови митної служби В'ячеслав Демченко, а також двоє його заступників — Олександр Щуцький і Руслан Черкаський.

Про це у середу, 1 лютого, повідомило видання Forbes, зазначивши, що торік через масштабні корупційні схеми українській Митниці вдалося перевиконати план зі зборів митних платежів аж на 57%.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив інформацію щодо кадрових змін у керівництві Митниці, а також саркастично додав, що відсьогодні починається "лютий" місяць.

"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами — Щуцький та Черкаський. Як я і казав раніше. Сьогодні починається ЛЮТИЙ місяць", — написав він у своєму Telegram.

Звільнене керівництво Митниці

Пізніше цього ж дня Архамія також повідомив, що за рішенням Кабміну було звільнено:

Юрія Сотника — з посади першого заступника голови Держлісагентства;

Олександра Щуцького — з посади першого заступника голови Держмитслужби;

Андрія Лордкіпанідзе з посади заступника голови Держпродспоживслужби.

"Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження, його відсторонено від виконання обов’язків", — додав депутат.

Нагадаємо, що на думку нардепа Ярослава Железняка, виконуючим обов'язки керівника відомства може стати один із його заступників, а саме Сергій Звягінцев. Про це парламентарій написав на сторінці свого Telegram-каналу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім гучних звільнень в Україні відбуваються не менш вагомі призначення. Зокрема, нещодавно на посаду нового заступника керівника Офісу президента, замість звільненого Кирила Тимошенко, призначили Олексія Кулебу.