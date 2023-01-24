Зеленський призначив нового заступника голови ОП замість Тимошенко: що про нього відомо

Про планування звільнення Кирила Тимошенка стало відомо ще минулого тижня

Після того, як Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника Офісу Президента, стало відоме ім’я його послідовника. Новим заступником Андрія Єрмака стане Олексій Кулеба.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського. Документ опубліковано на сайті ОП 24 січня.

Відомо, що Олексій Кулеба з травня 2022 року обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. До цього з січня по червень 2005 року працював менеджером КП "Київ-медіа" Київської обласної ради, був помічником народного депутата. З грудня 2010 року до грудня 2011 року викладав у "Міжрегіональній Академії управління персоналом". А з травня 2014 року по жовтень 2015 року був помічником депутата Київради.

З жовтня 2016 року до серпня 2017 року Олексій Кулеба був радником гендиректора київського КП "Плесо". У листопаді 2019 став директором департаменту благоустрою КМДА, з 2021 був заступником голови КМДА Віталія Кличка.

Раніше "Тлегераф" повідомляв, що Кабмін звільнив кілька заступників міністрів та голів ОДА.