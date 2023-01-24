Зеленский назначил нового замглавы ОП вместо Тимошенко: что о нем известно

О готовящемся увольнении Кирилла Тимошенко стало известно еще на прошлой неделе

После того, как Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности заместителя руководителя Офиса Президента, стало известно имя его последователя. Новым замом Андрея Ермака станет Алексей Кулеба.

Об этом сказано в указе президента Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте ОП 24 января.

Известно, что Алексей Кулеба с мая 2022 занимал должность председателя Киевской областной государственной администрации. До этого с января по июнь 2005 работал менеджером КП "Киев-медиа" Киевского областного совета, был помощником народного депутата. С декабря 2010 года по декабрь 2011 года преподавал в "Межрегиональной Академии управления персоналом". А с мая 2014 по октябрь 2015 был помощником депутата Киевсовета.

С октября 2016 года по август 2017 года Алексей Кулеба был советником гендиректора киевского КП "Плесо". В ноябре 2019 года стал директором департамента благоустройства КГГА, с 2021 года был заместителем председателя КГГА Виталия Кличко.

Ранее "Тлегераф" сообщал, что Кабмин уволил несколько заместителей министров и глав ОГА.