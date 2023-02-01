Сьогодні звільнять все керівництво української митниці - Арахамія

Окрім обшуків, які сьогодні проводяться в одіозного бізнесмена Ігоря Коломойського, колишнього голови МВС України Авакова та нардепа Столара, планується ще й низка гучних кадрових змін. Зокрема, свої посади залишить усе без винятку керівництво Митниці.

Про це у середу, 1 лютого, у своєму Telegram повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, анонсувавши й певні "весняні посадки". Також він досить різко зауважив, що під час війни країна буде змінюватися, а якщо хтось до цих змін не готовий, то держава сама прийде і допоможе в цьому.

"Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Сьогодні: обшуки у Податковій, вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони, обшуки у Коломойського по "Укрнафті", ціла серія негласних слідчих дій, обшуки у Авакова, обшуки у Столара, звільнення всього керівного складу Митниці. Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", — написав Арахамія.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що тимчасово виконуючим обов'язки керівника митниці буде заступник нинішнього очільника Сергій Звягінцев.

Крім того, звільнення всього керівного складу Митниці у своєму Telegram пізніше підтвердив і нардеп Ярослав Железняк:

"Так — звільняють головний склад митниці. В.о. буде поки один з заступників: Сергій Звягінцев," — написав він.

Доповнюється…