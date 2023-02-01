Сегодня уволят все руководство украинской таможни - Арахамия

Под "удар" попадут все без исключения

Кроме обысков, проводимых сегодня у одиозного бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего главы МВД Украины Авакова и нардепа Столара, планируется еще и ряд громких кадровых изменений. В частности, свои должности оставит всё без исключения руководство Таможни.

Об этом в среду, 1 февраля, в своем Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, анонсировав и определенные "весенние посадки". Также он достаточно резко заметил, что во время войны страна будет меняться, а если кто-то к этим изменениям не готов, то государство само придет и поможет в этом.

"Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках. Сегодня: обыски в Налоговой, вручение сообщений о подозрении чиновникам Министерства обороны, обыски у Коломойского по "Укрнафте", по "Укрнафте", целая серия негласных следственных действий, обыски у Авакова, обыски у Столара, увольнение всего руководящего состава Таможни. Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", — написал Арахамия.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что временно исполняющим обязанности руководителя таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

Кроме того, увольнение всего руководящего состава Таможни в своем Telegram позже подтвердил и нардеп Ярослав Железняк:

"Да — увольняют главный состав таможни. И.о. будет пока один из заместителей: Сергей Звягинцев", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после скандала вокруг закупок Министерства обороны Украины Офис генерального прокурора сообщил о подозрении сразу нескольким топчиновникам ведомства. В частности, речь идет об уже уволенном Богдане Хмельницком, экс-заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и заместителе госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимире Терещенко.