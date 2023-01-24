Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич специально для "Телеграфа":

Украину накрыла череда громких чиновничьих отставок.

После скандала с закупками втридорога продуктов для украинской армии, во вторник, 24, января, министр обороны Алексей Резников поддержал просьбу своего зама Вячеслава Шаповалова о его увольнении с должности.

Ушел с поста заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который попал в скандал с отдыхом в Испании на новогодние праздники.

Потерял пост и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Якобы "по собственному желанию". Хоть все мы помним скандалы, связанные с его любовью к красивой жизни.

После коррупционного скандала с замминистра развития общин территорий и инфраструктуры Василием Лозинским, в отставку подал и его коллега Иван Лукеря.

Думаю, президентские решения о кадровых чистках спровоцированы, в первую очередь, замечаниями со стороны наших зарубежных партнеров.

После логичного неудовольствия со стороны официального Киева результатами последней встречи в формате "Рамштайн", где так и не приняли решение о массированных поставках танков в Украину, мы, надо полагать, получили неофициальный жесткий ответ от партнеров. В стиле – если не начнем реально бороться с коррупцией, Запад вообще может пересмотреть политику касательно оказания нам мощной военной поддержки.

Еще одна причина, думаю, заключается в том, что президент активно следит за рейтингами. И ему, похоже, предоставили данные, что его рейтинг серьезно пошатнулся. Потому что уровень "зашквара" перешел все границы.

Всё это вынудило Зеленского создать своеобразный "громоотвод" от себя лично – и "пустить под нож" часть тех, кого он годами держал возле себя. Редкий случай, когда он изменяет принципу "своих не сдают".

Посмотрим, куда будут перемещены те, кого сейчас поувольняли. Не выйдет ли, что они получат "теплые местечки" в виде кресел в посольствах тех или иных стран, на региональном уровне или еще где. Если произойдет именно так, ничего хорошего Украину не ждет. Общество измотано войной, устало от наглого вранья властей. Оно хочет крови. Мы и так имеем ее на передовой, смерти множества патриотов, войну рашистов с украинским народом. Но при этом не видим жертв в виде коррупционеров, которые грабили страну до войны – и продолжают в процессе.

Если мы не увидим реального, а не показушного наступления на коррупционеров, гнев народа будут нарастать – и может вылиться в огромную проблему для Зеленского лично и его окружения в целом. Каким бы "громоотводами" глава государства себя ни обставлял, всё больше украинцев понимает – ответственность за хаос в стране, в том числе на кадровом уровне, несет президент. То ли из-за его некомпетентности, что приводит к назначению на ответственные посты коррупционеров, непрофессионалов, откровенных глупцов. То ли из-за его нежелания видеть те беды, к которым такой кадровый подбор приводит.

Гарант Конституции обязан, особенно в такое сложное военное время, как сейчас, выстраивать такую систему госуправления, госвласти, которая была бы максимально эффективной и не коррупционной.