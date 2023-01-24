Економіст, голова руху #SaveФОП та Спілки захисту підприємництва Сергій Доротич спеціально для "Телеграфу":

Україну накрила низка гучних чиновницьких відставок.

Після скандалу із закупівлями втридорога продуктів для української армії, у вівторок, 24, січня, міністр оборони Олексій Резніков підтримав прохання свого заступника В’ячеслава Шаповалова про його звільнення з посади.

Пішов з посади заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який потрапив у скандал із відпочинком в Іспанії на новорічні свята.

Втратив посаду та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Нібито "за власним бажанням". Хоча всі ми пам’ятаємо скандали, пов’язані з любов’ю до красивого життя.

Після корупційного скандалу із заступником міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василем Лозинським у відставку подав і його колега Іван Лукеря.

Думаю, президентські рішення про кадрові чистки спровоковані насамперед зауваженнями з боку наших закордонних партнерів.

Після логічного невдоволення з боку офіційного Києва результатами останньої зустрічі у форматі "Рамштайн", де так і не ухвалили рішення про масовані постачання танків в Україну, ми, мабуть, отримали неофіційну жорстку відповідь від партнерів. У стилі – якщо не почнемо реально боротися з корупцією, Захід взагалі може переглянути політику щодо надання нам потужної військової підтримки.

Ще одна причина, гадаю, полягає в тому, що президент активно стежить за рейтингами. І йому, схоже, надали дані, що його рейтинг серйозно похитнувся. Тому що рівень "зашквару" перейшов усі межі.

Все це змусило Зеленського створити своєрідне "громовідведення" від себе особисто — і "пустити під ніж" частину тих, кого він роками тримав біля себе. Рідкісний випадок, коли він змінює принцип "своїх не здають".

Подивимося, куди буде переміщено тих, кого зараз звільняли. Чи не вийде, що вони отримають "теплі містечка" у вигляді крісел у посольствах тих чи інших країн, на регіональному рівні чи ще десь. Якщо станеться саме так, нічого хорошого на Україну не чекає. Суспільство виснажене війною, втомилося від зухвалої брехні влади. Воно хоче крові. Ми і так маємо її на передовій, смерті багатьох патріотів, війну рашистів з українським народом. Але при цьому не бачимо жертв у вигляді корупціонерів, які грабували країну до війни – і продовжують у процесі.

Якщо ми не побачимо реального, а не показушного наступу на корупціонерів, гнів народу наростатиме – і може вилитися у величезну проблему для Зеленського особисто та його оточення загалом. Хоч би якими "громовідводами" глава держави себе не обставляв, усе більше українців розуміє – відповідальність за хаос у країні, в тому числі на кадровому рівні, несе президент. Чи через його некомпетентність, що призводить до призначення на відповідальні пости корупціонерів, непрофесіоналів, відвертих дурнів. Чи через його небажання бачити ті біди, до яких такий кадровий підбір призводить.

Гарант Конституції зобов’язаний, особливо в такий складний час, як зараз, вибудовувати таку систему держуправління, держвлади, яка була б максимально ефективною і не корупційною.