Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" рассказал, почему в Украине начались кадровые чистки

На 11-м месяце полномасштабного вторжения рф в Украину скандально известный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на якобы встречу с украинской общиной. После того, как об этом стало известно, его изгнали из партии и фракции.

Ранее мы видели массовый исход чиновников разного рода с разных постов. И всё это неспроста.

Я уверен, что стратегия наших союзников теперь будет следующей: любая помощь (деньги, вооружение, боеприпасы) – только в обмен на реальные борьбу с коррупцией и реальное же очищение власти. Хотя бы самых "зашкваренных" – поубирать.

Потому полетел недавно с теплого местечка замглавы Офиса президента ранее неприкасаемый Кирилл Тимошенко, чья излишне роскошная жизнь давно вызывала массу вопросов.

С ним вместе "улетел" замгенпрокурора Алексей Симоненко, доотдыхавшийся в Испании.

Следом лишились постов пять самых "зашкваренных" областных прокуроров, а также пять глав областей. В Сумской области, где я проживаю, прям совпало – "улетели" оба.

Подчеркиваю, союзники теперь будут давить на украинскую власть в ракурсе: помощь в обмен на реформы и кадровые чистки.

Реформы у нас пошли. Выбрали в "Нафтогаз" Нацсовет, где иностранцев больше, чем украинцев. Это было требование партнеров. Мы его выполнили. Так Запад будет действовать и дальше. В том числе после нашей победы, когда начнется восстановление Украины. Помощь – лишь в обмен на что-то.

Я могу смело прогнозировать, что когда мы получим очередной масштабный пакет финансовой или военной помощи, своего поста лишится одиозный замглавы ОП – Татаров. Он точно "улетит" следующим из громко "зашкваренных" персон. Зеленский будет горой стоять только за главу ОП – Ермака.

Что касается Николая Тищенко (он же Коля-Котлета) и Юлии Тимошенко, которые сейчас оказались в центре внимания из-за своего отдыха за границей.

Стремительное избавление "слуг" от Тищенко связно с тем, что он стал невероятно токсичным. Если скандалы с работой ресторана во время ковидных ограничений, с его помпезными вечеринками, с выходом из "Закарпатского котла" и так далее еще спускали на тормозах, то "таиландские приключения" – уже нет. Зеленский явно стал более жестким по отношению к явно токсичным людям. Даже если это его или Ермака близкие друзья-приятели.

Что касается Юлии Владимировны и ее отдыха в Дубае (как утверждается в журналистском расследовании), думаю, после этого лидеру "Батькивщины" будет трудно собрать 5%, необходимых для прохода в Раду, на следующих выборах.