На скандал с Тищенко пришлось отреагировать Зеленскому: подробности

В ежедневном обращении Зеленский упомянул правила выезда чиновников и нардепов за границу

Скандал вокруг поездки народного депутата партии "Слуга народа" Николая Тищенко в Таиланд дошел и до президента Украины. Владимир Зеленский напомнил о контроле за поездками государственных служащих, если идет речь о выезда за границу в военное время.

Об этом гарант говорил в ходе традиционного вечернего видеообращения в четверг, 26 января. Ролик опубликован на его Телеграм-канале. Зеленский заявил, что перемещение, в частности, нардепов должно соответствовать решению Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Так, президент сообщил, что соблюдаться требования СНБО должны при любом выезде государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления. Речь идет о запрете СНБО на пересечение границы, только если это не служебная командировка.

"Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", — сказал Владимир Зеленский в обращении.

В свою очередь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко в Таиланд. Тогда как в Госпогранслужбе сообщают, что нардеп пересек границу законно.

Напомним, нардеп Николай Тищенко поехал в Таиланд на встречу с украинской общиной, однако получил жесткую реакцию со стороны руководства своей партии. Тищенко исключат из партии "Слуга народа" и освободят с должности заместителя председателя одноименной фракции.