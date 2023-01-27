В "Слуге народа" окончательно открестились от Тищенко после скандала с Таиландом

Народный депутат больше не является частью "Слуги народа" на всех уровнях

Нардеп Николай Тищенко исключен из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Такое решение его коллеги приняли во время внутрифракционного голосования после скандала с его якобы рабочим визитом в Таиланд во время войны.

Об исключении Тищенко сообщила представитель партии Юлия Палийчук в своем Telegram-канале. Она подтвердила, что представители фракции начали обсуждение дальнейшей судьбы народного депутата еще накануне, 26 января.

Окончательное решение было принято 27 числа. Как уже отмечалось, для этого другим народным избранникам пришлось принять участие в специальном опросе. По его результатам Тищенко и был лишен места во фракции "Слуги народа".

Напомним, что ранее в связи с этим же скандалом политика исключили из рядов партии "Слуга народа", а также лишили должности замглавы партии.

Также "Телеграф" рассказывал, как на общественный резонанс своего пребывания в Азии отреагировал сам Николай Тищенко и что о его выезде говорит президент Владимир Зеленский, которого нардеп все еще сильно поддерживает.