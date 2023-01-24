Кабмін має намір звільнити глав 5 областей: ЗМІ назвали прізвища
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Один із глав ОДА сам подав у відставку, щодо інших розглядатиметься питання про звільнення
Кабінет міністрів України розгляне на засіданні 24 січня звільнення одразу п’яти голів обласних державних адміністрацій, як раніше і повідомляв "Телеграф", з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією із переліку кадрових питань, внесених до розгляду урядом, який потрапив у розпорядження видання "Українська правда", наступні глави ОДА опинилися під загрозою звільнення:
- Валентин Резніченко (глава Дніпропетровської ОДА);
- Олександр Старух (глава Запорізької ОДА);
- Олексій Кулеба (глава Київської ОДА);
- Дмитро Живицький (глава Сумської ОДА);
- Ярослав Янушевич (глава Херсонської ОДА).
За даними журналістів видання, Резніченко сам подав заяву про звільнення. А щодо інших голів ОДА йдеться про звільнення за згодою сторін.
Нагадаємо, що 24 січня стало відомо про те, що заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря подав у відставку. На своїй сторінці в соцмережі він уже пояснив причину, через яку він написав заяву про звільнення з посади.
Крім того, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що написав заяву "за власним бажанням". Він також подякував усім своїм колегам за співпрацю.