Кабмін має намір звільнити глав 5 областей: ЗМІ назвали прізвища

Один із глав ОДА сам подав у відставку, щодо інших розглядатиметься питання про звільнення

Кабінет міністрів України розгляне на засіданні 24 січня звільнення одразу п’яти голів обласних державних адміністрацій, як раніше і повідомляв "Телеграф", з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією із переліку кадрових питань, внесених до розгляду урядом, який потрапив у розпорядження видання "Українська правда", наступні глави ОДА опинилися під загрозою звільнення:

Валентин Резніченко (глава Дніпропетровської ОДА);

(глава Дніпропетровської ОДА); Олександр Старух (глава Запорізької ОДА);

(глава Запорізької ОДА); Олексій Кулеба (глава Київської ОДА);

(глава Київської ОДА); Дмитро Живицький (глава Сумської ОДА);

(глава Сумської ОДА); Ярослав Янушевич (глава Херсонської ОДА).

За даними журналістів видання, Резніченко сам подав заяву про звільнення. А щодо інших голів ОДА йдеться про звільнення за згодою сторін.

Фото - УП

Нагадаємо, що 24 січня стало відомо про те, що заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря подав у відставку. На своїй сторінці в соцмережі він уже пояснив причину, через яку він написав заяву про звільнення з посади.

Крім того, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що написав заяву "за власним бажанням". Він також подякував усім своїм колегам за співпрацю.