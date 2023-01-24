Кабмин собирается уволить глав 5 областей: СМИ назвали фамилии

Один из глав ОГА сам подал в отставку, в отношении других будет рассматриваться вопрос об увольнении

Кабинет министров Украины рассмотрит на заседании 24 января увольнение сразу пяти глав областных государственных администраций, как ранее и сообщал "Телеграф", со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации из перечня кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством, который попал в распоряжение издания "Украинская правда", следующие главы ОГА оказались под угрозой увольнения:

Валентин Резниченко (глава Днепропетровской ОГА);

(глава Днепропетровской ОГА); Александр Старух (глава Запорожской ОГА);

(глава Запорожской ОГА); Алексей Кулеба (глава Киевской ОГА);

(глава Киевской ОГА); Дмитрий Живицкий (глава Сумской ОГА);

(глава Сумской ОГА); Ярослав Янушевич (глава Херсонской ОГА).

По данным журналистов издания, Резниченко сам подал заявление об увольнении. А в отношении других глав ОГА речь идет об увольнении по соглашению сторон.

Фото - УП

Напомним, что 24 января стало известно о том, что заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря подал в отставку. На своей странице в соцсети он уже объяснил причину, по которой он написал заявление об уходе со своей должности.

Кроме того, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что написал заявление "по собственному желанию". Он также поблагодарил всех своих коллег за сотрудничество.